Danny DeVito is circusdirecteur in Dumbo: ‘Ik spring graag uit mijn vel’

videoZijn lengte van 1,47 m heeft Danny DeVito (Twins, The Rainmaker, Romancing the Stone) er niet van weerhouden om een van de grootste filmkomieken in Hollywood te worden. In zijn nieuwste rol vertolkt hij circusdirecteur Max Medici in Dumbo. ,,Al mijn rollen bijten een beetje. Maar Max is ook empathisch.”