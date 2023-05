Danny de Munk terug bij I Can See Your Voice

Danny de Munk keert komend seizoen terug bij het programma I Can See Your Voice. RTL laat weten het ‘niet meer dan logisch’ te vinden dat de zanger weer bij de opnames aanwezig is nu het onderzoek naar beschuldigingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag aan zijn adres gesloten is.