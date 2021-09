Dankzij Little Steven werd Bruce Springsteen frontman: ‘Hij zat er eerst niet op te wachten’

Documentaire Ewout Genemans in jeugdkli­niek: ‘Schrokken de eerste dagen van de heftigheid’

22 september Wat als niets meer werkt voor jongeren met verslavingen, psychische en gedragsproblemen? Dan is daar Yes We Can Clinics. Voor een documentaire verbleef televisiemaker Ewout Genemans drie weken lang in de jeugdkliniek.