Dankzij dronken Richard hebben we een nieuwe datingklassieker

Chrissy Teigen laat borstim­plan­ta­ten verwijde­ren: ‘Ik wil mijn jurk dicht kunnen ritsen’

9:16 Chrissy Teigen (34) kreeg de wind van voren toen ze dinsdag op Twitter grapjes maakte over de coronatest die ze had ondergaan. De vrouw van zanger John Legend deelde niet veel later dat ze wel degelijk een goede reden had voor de test: die was verplicht omdat ze binnenkort onder het mes gaat.