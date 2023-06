Dankzij AI komen The Beatles binnenkort met ‘laatste’ nummer, zegt Paul McCartney

Met behulp van kunstmatige intelligentie is er een ‘nieuw’ nummer van The Beatles gemaakt, vertelde Paul McCartney in het BBC Radio 4-programma Today. Op basis van een oude demo kon de stem van John Lennon worden losgekoppeld, waardoor het nummer voltooid kon worden, aldus de 80-jarige zanger.

Peter Jackson, de regisseur van de Beatles-documentaire Get back, hielp volgens McCartney mee met het maken van het nummer. ,,We hadden de stem van John en de pianopartij en door middel van artificial intelligence (AI) kon hij deze van elkaar scheiden. Dan zeggen ze tegen het programma: ‘dat is de stem, dit is een gitaar, haal de gitaar weg’. Daarna kunnen we het nummer mixen zoals we dat normaal ook doen. Dat geeft je een beetje speelruimte.”

Volgens de Brit gaat het om ‘het laatste Beatles-nummer’ ooit. Om welk nummer het gaat, is niet bekend, maar mogelijk gaat het volgens de BBC om de compositie Now and then. Zo heette ook een compositie van Lennon uit 1978 die eerder in 1995 al eens overwogen werd als reünienummer voor The Beatles.

,,We hebben het onlangs afgemaakt en het nummer wordt later dit jaar uitgebracht”, aldus McCartney. Het muziekstuk stond op een cassette met allerlei andere nummers die Lennon had geschreven kort voor zijn dood. Op de cassette stond ‘For Paul’ geschreven, Lennons vrouw Yoko Ono overhandigde die aan McCartney in 1994.

Demo

George Harrison vond het nummer lange tijd niet goed genoeg en uiteindelijk besloot de band het lied niet uit te brengen. In 2009 werd wel een demo van Now and then uitgebracht. In de jaren daarna heeft Paul McCartney meermaals zijn verlangen geuit om het nummer af te maken.

Het lijkt erop dat technologie de muzikant nu een kans heeft geboden dat doel te bereiken. Het keerpunt kwam met de Get back-documentaire van Peter Jackson, waarvoor redacteur Emile de la Rey computers trainde om de stemmen van The Beatles te herkennen en ze te scheiden van achtergrondgeluiden en instrumenten, om zo uiteindelijk ‘zuivere’ audio over te houden. Op die manier kon McCartney tijdens zijn laatste tour onder meer een duet zingen met Lennon.

Met dezelfde techniek is nu dus ook het nieuwe nummer van The Beatles gemaakt, zegt McCartney. Hij is vooral benieuwd hoe de plaat zal worden ontvangen. ,,Het is een beetje spannend en opwindend, omdat het de toekomst is. Maar we zullen moeten zien waar het toe leidt.”

