Daniël Lippens verlaat 538 en keert terug bij SLAM!

Bij SLAM! keert Lippens weer terug in de avond. Dit keer zal hij niet samen met Ivo van Breukelen, die wel bij 538 blijft, een avondshow doen, maar met Erik-Jan Rosendahl. Hij komt over van Radio 2.



Lippens raakte afgelopen jaar in opspraak door roekeloos rijgedrag en werd zelfs even op non-actief gezet door Radio 538. De radiomaker was aan het livestreamen vanuit zijn auto toen hij een fietser aanreed en veroorzaakte nog eens twee keer bijna letsel bij andere weggebruikers.