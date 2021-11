Daniel Baldwin verdedigt broer Alec: ‘Het was niet zijn fout’

,,Hij heeft geen schuld. Kijk, een acteur is gewoon een idioot die daar is om te acteren, meer niet. Als hij te horen krijgt dat hij een ‘cold gun’ aangereikt krijgt, dat dus ongevaarlijk zou moeten zijn, dan vertrouwt hij daar op. Acteurs zoeken nou eenmaal niet zelf hun rekwisieten uit. De regie-assistent zei hem dat het oké was, dus die verklaring alleen al zou genoeg moeten zijn om Alec vrij te spreken van welke misdaad dan ook,” aldus Daniel.

Op de vraag of hij denkt dat zijn broers roerige verleden de publieke opinie beïnvloedt, antwoordde Daniel: “Oh zeker, Donald Trump heeft zich bijvoorbeeld heel negatief over Alec uitgelaten omdat hij hem tijdens zijn presidentschap vaak belachelijk heeft gemaakt in Saturday Night Live. Daar pakt Trump hem nu op terug en zodoende wordt dit vreselijke incident ineens politiek gemaakt. Terwijl er gewoon iemand is overleden, dat is toch vreselijk? Het is intens triest dat dit gebeurd is, want dat had niet gehoeven als het wapen vooraf goed gecheckt was.”