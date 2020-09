'Dan Karaty uit ziekenhuis ontslagen’

Carole Baskin kijkt uit naar deelname Dancing With The Stars

7:54 Het nieuwe seizoen van de Amerikaanse versie van het programma Dancing With The Stars gooit nu al hoge ogen. Kijkers verheugen zich met name op de deelname van Tiger King-ster Carole Baskin, die in maart in één klap wereldberoemd door de populaire Netflix-serie. De ‘tijgerkoningin’ maakt, volgens E! News, haar dans-debuut op het wereldberoemde nummer Eye Of The Tiger.