Cultuurprogramma van VPRO stopt met reportages

,,We doen dit met zoveel pijn in ons hart", stelt eindredacteur Lotje IJzermans. ,,Want we zijn zo trots op de bijdragen van onze getalenteerde verslaggevers. En we zijn ervan overtuigd dat de Publieke Omroep de taak heeft om ook in het veld over cultuur te berichten. Maar bezuinigingen dwingen ons tot dit besluit."