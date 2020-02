CSI in het Rijksmuseum: is dit het zwaard waarmee Johan van Oldenbarnevelt is onthoofd?

Ga er maar aan staan. In meerdere musea in Nederland worden relieken tentoongesteld die worden toegeschreven aan historische gebeurtenissen en figuren, maar klopt dat daadwerkelijk? Op die vraag zoekt een team van drie deskundigen van het Rijksmuseum het antwoord.



Martine Gosselink is hoofd geschiedenis van het museum, Stephanie Archangel is conservator en thuis in archieven en Robert van Langh leidt een wetenschappelijk team dat materiaal tot in detail kan ontleden. Om misverstanden te voorkomen: het speurwerk wordt niet verricht omdat er zo nodig een tv-programma moest komen. Het is andersom, Historisch Bewijs (AvroTros) sluit aan bij onderzoekswerk dat toch al plaatsvindt.