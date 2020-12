Cryptische Guido Weijers speelt ‘binnen de regels, maar buiten de lijntjes’

Guido Weijers (43) slaapt weer goed, meldt hij telefonisch. Dat was pakweg een week geleden wel anders, toen hij ‘nog niet tevreden’ was met de wijze waarop hij donderdagavond zijn tiende oudejaarsconference kan spelen, die door RTL 4 wordt uitgezonden. ,,Ik vond het nog niet zo geloofwaardig, maar sinds een dag of twee kan ik weer rustig pitten. Ik wil gewoon dat het publiek een vette oudejaarsconference te zien krijgt.’’

Lees ook Youp: De conference gaat door en op oudejaarsavond zien jullie hoe

Waarin het woord corona ‘verdacht weinig valt’, geeft de Brabander nog mee. Verder weet hij dat er een rookgordijn rond zijn voorstelling hangt en dat bevalt hem eigenlijk wel. ,,Ik voel me net een goochelaar: kijk eerst maar naar mijn truc, dan leg ik naderhand wel uit hoe ik het geflikt heb. We houden ons aan alle regels, maar we zoeken wel de randjes op. Ons doel is dat de kijkers zo min mogelijk meekrijgen van de beperkingen waaronder wij moeten spelen. Dat de theaters dicht zijn, dat er geen publiek is, daar hebben de kijkers maling aan. Ik wil ze laten lachen en een overpeinzing meegeven.’’

Youp

Een maand geleden was er nog contact tussen Weijers’ management en Hekwerk, het impresariaat achter Youp van ’t Hek, die op NPO 1 het jaar uitluidt. Er werd destijds met de gedachte gespeeld om de kosten van het ombouwen van een televisiestudio te delen. Beide cabaretiers hebben nu een andere oplossing, al weet Weijers niet in welke vorm en op welke plek Van ’t Hek speelt. Net als Weijers is het ook voor Van ’t Hek zijn tiende oudejaarsconference. Waar de Amsterdammer zinspeelt op een afscheid, wil Weijers nog wel even door. ,,Het lijkt me prachtig om op een gegeven moment de meeste oudejaarsconferences gespeeld te hebben. Daar is maar één oplossing voor: doorgaan.’’