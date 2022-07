Crewlid vermoord op set Law & Order in New York

foto's Amerika in de ban van lichaam Law & Or­der-ster: ‘Nooit verwacht op mijn zestigste’

Acteur Christopher Meloni (60), bekend van zijn rol als Elliot Stabler in Law & Order: Special victims unit, is uit de kleren gegaan voor een mannenblad. Zijn naam is meteen trending topic op Twitter in Amerika, waar het lijf van de acteur mensen de afgelopen maanden al vaker in katzwijm deed vallen.

4 augustus