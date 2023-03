Creed 3 laat de boksfilm-fans lang wachten op rondvliegende kwijlslierten

Die clichés zijn er niet voor niets. Waarom moet je die lozen als ze blijven werken? Sylvester Stallone besteeg in de eerste Rocky uit 1976 heldhaftig de 72 stenen trappen naar het Philadelphia Museum voor wat tegenwoordig in de cinema een ‘training montage’ wordt genoemd. We zijn acht films verder en zijn voormalig pupil Adonis Creed (Jordan) trekt in de zoveelste versie van zo’n sequentie met touwen een compleet vliegtuig achter zich aan. Liefhebbers van het genre zullen gniffelen, maar ook stiekem een laagje kippenvel kweken.

Ook het ‘vrouwtje van’ is weer van de partij, al is zij (Bianca, gespeeld door Tessa Thompson) nu een zelfstandig modern mens met een succesvolle muziekcarrière. En uiteraard bouwt alles weer toe naar een eindgevecht waarin Creed het opneemt tegen een gigant waarbij je in elk geval moet geloven dat het nog spannend zal worden wie wint. De meest interessante ‘twist’ zit overigens in dat laatste aspect.

Deze tegenstander in kwestie heet Damien Anderson, gespeeld door rijzende ster Jonathan Majors, een charismabom van jewelste. Hij is een voormalig en aan lager wal geraakte jeugdvriend die net uit de gevangenis komt. Met afgunst ziet hij toe hoe het Adonis wél lukte een titaan in de bokswereld te worden, inclusief zo’n typisch ‘vrouwtje van’ en een bijna komisch patserige villa met het mooist denkbare uitzicht over Los Angeles.

Als Creed in zijn jonge jaren loyaler was geweest, was dit alles ook voor hém weggelegd, maakt Damien in vooral non-verbale spierballentaal duidelijk. Het aardige is: hij heeft beslist een punt. Dus wie is in dat klassieke gevecht nu eigenlijk de held en wie de schurk?

Creed 3 werkt bij vlagen ook als voortreffelijk geacteerd drama. Al willen fans waarschijnlijk zo snel mogelijk die ring in om het bloed en de kwijlslierten in slow motion te zien rondvliegen. Daar moeten ze lang op wachten, maar eenmaal daar trekt regisseur Jordan alle filmische registers open. Al werkt die climax ook vanwége dat geloofwaardige broedermoorddrama.

