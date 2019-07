Cranston en Paul hinten op Breaking Bad-film

Video Peter R. de Vries over aanvaring met Genee: Hij is belust op een relletje

2 juli Peter R. de Vries heeft vandaag gereageerd op de pittige discussie die zondagavond ontstond tussen hem en Wilfred Genee in Café Hendriks & Genee op Veronica. De misdaadverslaggever kreeg de volle laag van Genee en moest onder meer aanhoren dat hij ‘verschillende petten’ op zou hebben. ,,We kennen Wilfred natuurlijk een beetje, hij is belust op een relletje", sneerde De Vries vanavond in RTL Boulevard.