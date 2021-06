Courtney Love wil excuusbrief van ‘onbeschofte’ Olivia Rodrigo na nieuwe foto: ‘Als ze kan schrijven’

Het gaat allemaal om de promotiefoto voor Sour Prom, de concertfilm van Olivia die vandaag uitkomt. Daarop is Rodrigo te zien als koningin van het schoolbal (‘prom queen’), met uitgelopen mascara en een bos bloemen in haar handen.

Het is volgens Courtney Love duidelijk een kopie van de coverfoto bij het album Live through this van haar oude band Hole uit 1994, negen jaar voordat Olivia werd geboren. ‘Zoek de verschillen! Twinning!’ schreef Love op Instagram bij de foto van Rodrigo, toen nog met een vrolijke, knipogende emoji. Olivia reageerde daaronder: ‘Houd zoveel van jou en dat album!’



Maar Courtney bedoelde het niet zo gezellig, bleek al snel. ‘Graag gedaan’, reageerde ze snedig. ‘Mijn favoriete bloemist zit in Notting Hill in Londen, stuur me een dm voor de details. Ik kijk ernaar uit je brief te lezen’, vervolgde ze, kennelijk hopend op een excuusboeket en -brief van Rodrigo.

‘Ik mag hopen dat de brief lang is’, voegde Love toe op Facebook, waar ze de foto van Rodrigo ook deelde en ze in discussie ging met mensen onder haar bericht. ‘Leert Disney kinderen wel lezen en schrijven? Ik ga het zien.’

Niet dood

Hoewel meerdere fans denken dat Courtney groot gelijk heeft, vinden veel anderen het kwalijk dat ze een bijna veertig jaar jongere collega zo aanpakt. Love, die zegt dat ze vaak dit soort pikgedrag meemaakt, moet er niks van hebben. Olivia’s entourage had haar en fotografe Ellen von Unwerth moeten polsen, ook als het was bedoeld als eerbetoon.

‘Denken ze soms dat ik dood ben?’ schrijft ze in een van haar talloze reacties. En: ‘Een origineel idee stelen en dan geen toestemming vragen is onbeschoft. Dit is geen pesterij (...), ik heb alle recht om op te komen voor mijn werk. Jij bepaalt niet wat ik mag zeggen! Ik gedraag me eervol richting mijn collega-artiesten en ik verwacht hetzelfde van hen.’

Even verderop gaat ze vervolgens wel mee met een fan die over Olivia’s uiterlijk op de foto begint en haar extreem dun noemt. ‘Waarschijnlijk is dat bedoeld als aantrekkelijk?’

Quote Denken ze soms dat ik dood ben? Courtney Love

Zelf ook gekopieerd

Hoe ‘origineel’ het idee voor de foto zou zijn, is maar de vraag. De prom queen is immers een bekend fenomeen in de Amerikaanse cultuur. En de fotografe van de albumcover liet eerder aan AnOther weten dat Courtney Love het idee zelf had afgekeken bij de horrorfilm Carrie uit 1976, waar ook een prom queen in voorkwam. Maar dat was toch echt iets anders, houdt Love vol. ‘Niemand had dit nog gedaan.’

Olivia heeft nog niet op de latere commotie gereageerd. Ze deelde vandaag wel enkele soortgelijke foto’s om haar nieuwe film te promoten.

