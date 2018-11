Countryzanger Roy Clark (85) overleden

De Amerikaanse countryzanger Roy Clark is op 85-jarige leeftijd overleden. Dat meldt The Hollywood Reporter. Hij is gestorven aan de gevolgen van longontsteking.

De artiest brak door als tiener door twee maal een grote landelijke banjowedstrijd te winnen. Clark werd vooral wereldberoemd door de tv-show Hee Haw, waarvan hij in de jaren zestig en zeventig het gezicht was. De show stopte pas begin jaren negentig, maar werd nog lange tijd herhaald. De artiest, die talloze instrumenten bespeelde, kon in het programma wekelijks zijn veelzijdige talenten tonen.

Daarnaast had de zanger diverse grote hits, zoals The tips of my fingers, Yesterday when I was Young en Honeymoon Feeling. Clark was niet alleen een groot succes in de VS, maar ook in de Sovjet Unie. In 1976 deed hij zelfs een Russische tournee, wat in de Koude Oorlog heel bijzonder was voor een Amerikaanse artiest.