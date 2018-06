Corrie van Gorp (75) in tranen tijdens eerbetoon in Oude Luxor Theater

foto's 40 jaar na hitfilm Grease: zo gaat het nu met de cast

20:29 Het is vandaag exact 40 jaar geleden dat de film Grease uitkwam. De film is nog altijd razend populair, en er is zelfs een heuse reünie van de oorspronkelijke cast op komst. ,,Jullie gaan het fantastisch vinden”, bevestigde John Travolta dat nieuws. Maar hoe gaat het eigenlijk nog met de acteurs en actrices die destijds schitterden in de wereld beroemde filmmusical?