'Coronafilm' Pathé bijna goud, ook versie met Irma Sluis succes

video Billie Eilish maakt strippend vuist tegen body shaming: ‘Als ik minder draag, ben ik een slet’

16:41 Zangeres Billie Eilish (18) heeft een bijzonder intieme video gedeeld om een vuist te maken tegen body shaming. Het uiterlijk van de jonge wereldster ligt al jaren onder een vergrootglas in de media, terwijl ze privé worstelt met een laag zelfbeeld. ,,Is mijn waarde alleen maar gebaseerd op jouw mening?’’ vraagt Billie in haar korte film, die binnen een dag al ruim 3,5 miljoen keer is bekeken.