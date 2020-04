Coronadokter Gor wordt een blijvertje op tv, wat ik je brom

Eerste zoen in Boer Zoekt Vrouw een feit

12:30 Er wordt elk seizoen halsreikend naar uitgekeken: de eerste zoen in Boer Zoekt Vrouw. Was het boerin Annemiek die Erik afgelopen weekend een heel voorzichtig afscheidskusje gaf, bij een andere boer is het echt vlam in de pan. Boer Geert (52) is flink verliefd aan het worden op de hoogblonde Angela.