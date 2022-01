Corona zit Snollebollekes dwars: uitverkochte shows in GelreDome van de kalender gehaald

Snollebollekes liet in oktober nog vier avonden een vol stadion van links naar rechts springen. De nieuwe concerten stonden gepland voor 25 en 26 maart.



Corona gooit roet in het eten, meldt Kemps: ,,Met zo'n grote productie die wij neerzetten zijn we maanden bezig qua voorbereiding. We willen zeker zijn dat we het publiek opnieuw kunnen verbazen en een unieke show kunnen geven, zonder restricties. Op dit moment is er simpelweg te weinig duidelijk voor evenementen van dit formaat.’’