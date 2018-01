Corendon en Paaspop zeggen toch: bye bye Boef

Gisteren gaf Corendon al aan niet blij te zijn met wat Boef gezegd heeft en de reisorganisatie nam er afstand van. ,,Maar hij heeft inmiddels zijn excuses aangeboden en daarmee is de kous wel even af. Hij moet het natuurlijk niet nog een keer gaan zeggen'', zei een woordvoerder toen nog.



Een woordvoerster vervolgt vandaag: ,,We waren in eerste instantie van mening dat de zaak afgedaan was na zijn excuses. Toen we de balans opgemaakt hadden van alle reacties op nieuwssites en social media en na overleg met het management van Boef, zijn we tot een andere conclusie gekomen."



Ze vervolgt: ,,De GOfun doelgroep bestaat uit jongeren en dus ook uit veel jonge meiden. Voor hen zou Boef meerdere optredens verzorgen op vakantiebestemmingen. We hebben uiteindelijk geconcludeerd dat de uitlatingen van Boef lastig te verenigen zijn met onze verantwoordelijkheid voor de grote groep jongeren die hun zomervakantie bij ons hebben geboekt."



GOfun organiseert partyvakanties naar bestemmingen als Chersonissos in Griekenland, Sunny Beach in Bulgarije en Lloret de Mar in Spanje. ,,Wij regelen ieder jaar meerdere artiesten om op te treden tijdens de zomermaanden, waaronder dit jaar ook Boef."