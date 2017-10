CopyKates opgelucht: We zijn weer terug op Instagram

Nash is niet de enige. Er is een heuse internationale groep aan trouwe bewonderaars die de Engelse stijl van Middleton bewonderen. De RepliKates kopiëren de kledingstijl, het haar en de make-up van de hertogin van Cambridge tot in het kleinste detail.



Nash: ,,Ik begrijp niet waarom het is gebeurd, want we zijn juist een fan van de hertogin en de koninklijke familie'', aldus de Instagrammer tegen The Times. ,,We zijn slechts een klein deel van alle accounts die rondom Middleton bestaan, maar de gewone fanpagina's op het socialmediakanaal zijn niet verwijderd.''