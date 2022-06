Controversieel liedje over prins Andrew hit in VK

Een controversieel liedje waarin de spot wordt gedreven met prins Andrew is een hit in Groot-Brittannië. Het nummer van The Kunts komt deze week binnen op de twintigste plaats van de singleslijst, heeft samensteller The Official Charts Company bekendgemaakt.

Het lied met de titel Prince Andrew Is a Sweaty Nonce verwijst naar de veelbesproken misbruikzaak waar de hertog van York recent in verwikkeld was. In februari schikte hij met Virginia Giuffre. Zij beweerde dat de zoon van koningin Elizabeth haar jaren geleden meerdere keren heeft misbruikt toen ze nog minderjarig was. De prins heeft dit altijd ontkend maar betaalde desondanks een bedrag van 12 miljoen pond, zo’n 14 miljoen euro.

The Kunts vragen zich in het liedje onder meer af waarom Andrew zo’n groot bedrag betaalde om de zaak af te kopen terwijl hij Giuffre nooit zou hebben ontmoet. Het woord ‘nonce’ wordt in het Engels ook wel gebruikt als scheldwoord voor pedofiel.

Voor The Kunts is het overigens niet het eerste succes. De singles Boris Johnson Is a Fucking Cunt en Boris Johnson Is Still a Fucking Cunt kwamen tijdens respectievelijk kerst 2020 en kerst 2021 op de vijfde plaats terecht. In deze liedjes werd de Britse premier Johnson op de hak genomen.

