Constance Wu verdiende bij met striptraining voor filmen Hustlers

Wu speelde in Hustlers de rol van Destiny, een van de strippers die onder leiding van Jennifer Lopez' personage Ramona zakenmannen oplicht. Omdat er ook redelijk veel stripscènes in de film zaten, besloot Wu wat praktijkervaring op te doen. Ze vertelt in de show dat ze undercover ging in stripclubs. "Je loopt daar gewoon binnen en vraagt of je er aan de slag kan, en die avond werk je al.”