Connie Witteman deelt beelden van 'brutale' inbraak in appartement

Quad 'Oh Oh'-ster Nicky Zouwer betrokken bij fataal ongeval

10:54 De quad die gisteravond betrokken was bij het dodelijke ongeluk op de A2 bij Den Bosch, staat op naam van Nicky Zouwer. De realityster, bekend van het RTL5-programma Oh Oh Daar Gaan We Weer, had het voertuig uitgeleend aan kennissen. Volgens hem hebben de twee slachtoffers vaker op de quad gereden.