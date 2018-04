Conchita Wurst na chantage ex: ik ben al jaren hiv-positief

'Trollenleger Dotan is dodelijk voor zijn carrière'

15 april Het nieuws over Dotans 'trollenleger' is als een bom ingeslagen. Fans trekken zijn geloofwaardigheid in twijfel en zijn toe aan antwoorden. Toch blijft het vooralsnog akelig stil vanuit Dotan zelf. Betekent dit het einde van zijn carrière of valt er nog wat te redden? Een aantal kenners schat zijn kansen in.