Concertreeks De Amsterdamse Zomer keert met Maan en André Hazes terug in Olympisch Stadion

Het volledig corona-proof concept werd vorig jaar zomer gelanceerd door Nicolette van Dam, Bas Smit en John Ewbank in samenwerking met eventorganisator 4PM Entertainment. Naast muziek zullen er dit jaar ook weer kindershows zijn van onder andere Juf Roos en hondenvriendjes Woezel & Pip. Aanvullend wordt het programma dit jaar uitgebreid met theater en cabaret met optredens van onder meer Ellen ten Damme en cabaretier Guido Weijers.



,,Afgelopen zomer was echt waanzinnig", reageert Smit. ,,Bezoekers hebben van heel dichtbij, in een intieme setting, de grootste artiesten van Nederland zien optreden. We weten nog niet zeker wat er deze zomer allemaal mogelijk is. Maar afgelopen jaar is bewezen dat we, ondanks de maatregelen, er een fantastisch feest van konden maken. Daarom zien we ook nu weer de mogelijkheid om deze mini-concerten opnieuw te organiseren, mensen zijn er echt aan toe.”



,,Voor de artiesten was het vorig jaar ook fijn dat ze weer even op het podium konden staan", zegt Ewbank. ,,En we hebben duidelijk kunnen zien dat muziek verbindt, zeker in deze tijd. We zijn dan ook super trots dat we dit jaar weer een aantal nieuwe artiesten aan het programma kunnen toevoegen. De komende weken zullen we nog meer namen gaan aankondigen.”



Uiteraard is het doorgaan van De Amsterdamse Zomer afhankelijk van de geldende coronamaatregelen. De kaartverkoop start woensdag 14 april om 20.00 uur.