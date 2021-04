Concert van The Streamers vertraagd door technische problemen

VIDEO Elleboog­jes voor de prinsesjes en de koning praat bij met Streamers Duncan, Guus en Sanne

18:43 Optreden voor de koning, al is het maar kort, ook voor de grootste artiesten van het land is het bijzonder. Op zijn verjaardag komt Willem-Alexander met zijn gezin bij de stallen van paleis Noordeinde rond vijf uur even kijken bij de repetities van The Streamers.