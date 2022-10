Concert Robbie Williams in Ziggo Dome wordt met twee weken uitgesteld, nu op zijn verjaardag

Leven van Angela ‘Murder she wrote’ Lansbury kende donkere perioden: zoon op zijn 12de drugsver­slaafd

Angela Lansbury, die maandag overleed, was zeer geliefd bij een groot publiek. Toch ging het levenspad van de actrice, die wereldfaam genoot door de rol van Jessica Fletcher in de tv-serie Murder, she wrote, niet altijd over rozen.

