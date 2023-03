Concert Acda en de Munnik binnen 5 minuten uitverkocht; nieuwe shows aangekondigd

Paul McCartney openhartig over periode na The Beatles: ‘Wist niet wat ik met mezelf aanmoest’

Paul McCartney (80) vertelt openhartig over het leven na The Beatles. De Britse muzikant maakte deel uit van de iconische band met John Lennon, George Harrison en Ringo Starr. In 1970 ging de groep uit elkaar. McCartney waagde zich vervolgens aan een succesvolle solocarrière. ,,Iets nieuws proberen was echt riskant.”