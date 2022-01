Componist Ludovico Einaudi: ‘Blijkbaar valt mijn muziek goed bij Nederlanders’

RTL deed al eerder onderzoek naar grensover­schrij­dend gedrag

The Voice of Holland is niet het eerste programma dat RTL onder de loep moet nemen vanwege mogelijk grensoverschrijdend gedrag. In 2019 besloot de zender tijdelijk geen realityprogramma’s uit te zenden na seksueel grensoverschrijdend gedrag in De Villa.

