Complimenten voor Obese-duo Wesley en Johanna: ‘Wat een kanjers’

De eerste aflevering van het nieuwe seizoen van Obese, nu met Angela Groothuizen als presentator, kon rekenen op 759.000 kijkers. Geen megascore, maar wel het best bekeken programma om half negen ‘s avonds. In het afvalprogramma stond deze week het verhaal van Wesley en Johanna centraal. Het koppel was al tien jaar gelukkig getrouwd, maar ze waren niet meer gelukkig met zichzelf. Uit huis gaan om te winkelen of boodschappen te doen was dan ook een regelrechte hel voor het stel. De twee werden op straat constant aangekeken én nagekeken. En dus was het tijd voor verandering. Een grote verandering, zelfs.