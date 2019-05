Commissie gaat integriteit NPO-directeur Frans Klein onderzoeken

,,Wij hebben vragen gesteld over de melding en de toetsing daarvan door de Raad van Bestuur”, zegt een woordvoerder van de commissie. ,,Dus: wat is er wanneer gemeld en hoe is daarmee omgegaan?” De restaurants van Kleins broer vielen onder een brievenbusfirma in Engeland. Die werd, zo ontdekte de krant, weer ondergebracht bij een vermogensbeheerder in een belastingparadijs met als gevolg dat de eigenaar anoniem kon blijven voor schuldeisers - waaronder de Belastingdienst.