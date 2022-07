Commissariaat start onderzoek naar salarissen en betrouwbaarheid journalistiek bij NPO

Het commissariaat noemt de conclusie van de NPO Ombudsman, ‘dat met name omroep Ongehoord Nederland de journalistieke codes systematisch schendt’, zorgwekkend. ,,Dat geldt eveneens voor haar constatering dat dit - zij het minder frequent of systematisch - ook bij andere omroepen gebeurt.”

De Ombudsman oordeelde dat Ongehoord Nederland (ON) aantoonbaar onjuiste informatie verspreidt en daarmee de journalistieke code van de NPO schendt. Het rapport is ‘een belangrijk signaal’ dat normen waar het CvdM toezicht op houdt niet worden nageleefd, meldt de waakhond. Het commissariaat gaat voor het einde van deze maand ‘een generieke informatie-uitvraag’ doen om te bekijken hoe omroepen de betrouwbaarheid van producties bewaken.

Volledig scherm Arnold Karskens van Ongehoord Nederland. © Brunopress

ON wordt in het onderzoek naar voren gehaald. ,,Vanwege het feit dat Ongehoord Nederland een nieuwe, onervaren omroep is en in reactie op het rapport van de NPO Ombudsman die in eerste instantie heeft aangegeven niets te gaan veranderen”, meldt het CvdM. Intussen heeft het van ON gehoord dat zij wel bereid zijn ‘zaken te veranderen’. De omroep moet een speciale masterclass volgen over de Mediawet, laat het commissariaat verder weten.

De waakhond gaat ook onderzoek doen naar het toezicht op topinkomens in de media. De waakhond onderzoekt het toezicht op de Wet normering topinkomens (WNT) en het Beloningskader Presentatoren in de Publieke Omroep (BPPO). Het doel van de WNT is het tegengaan van bovenmatige bezoldigingen en ontslagvergoedingen bij instellingen in de (semi)publieke sector.

Maximuminkomen

Voor bijvoorbeeld de media wordt jaarlijks vastgesteld wat het maximuminkomen mag zijn dat een presentator van de publieke omroep mag verdienen. In het verleden waren er meerdere presentatoren bij de NPO die méér dan deze norm verdienden. Maar dit waren lopende contracten, die waren afgesloten voordat de WNT in werking trad. Bij de NPO zijn sinds 2020 geen presentatoren meer die boven de norm verdienen, liet een woordvoerder eerder weten.

De NPO verzocht het commissariaat het salarisvoorstel dat presentator en tv-producent Jeroen Pauw in 2019 deed mee te nemen. In een mail die in bezit is van BNR stelde de zaakwaarnemer van Pauw voor om naast een presentatiecontract ook een afnamegarantie te geven aan het productiebedrijf TVBV, waar Pauw op dat moment directeur was.

Eerder liet het Commissariaat weten dat een onderzoek is opgestart naar de processen binnen de NPO die belangenverstrengeling moeten voorkomen. Dit onderzoek werd onder meer gestart na vragen naar de gang van zaken rond de melding van een klokkenluider over constructies waarbij het salarisplafond bij de NPO zou worden ontweken.

