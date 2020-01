Coming-out NikkieTutorials ontroert Tweede Kamer: 'Dappere Nikkie is een rolmodel’

Nikkie Tutorials onthulde vanavond tot verrassing van velen dat zij transgender is. De vlogster, die in 2008 begon met het maken van filmpjes over haar werk als visagiste, vertelt in haar nieuwste YouTube-video dat zij in het verkeerde lichaam geboren is. Meer dan twaalf miljoen mensen zijn geabonneerd op de YouTube-video’s van Nikkie Tutorials.