Comedian Eddie Izzard deelt nieuwe naam Suzy Eddie Izzard

,,Ik ben Eddie, maar ik voeg nog een naam toe: Suzy. Die wilde ik al toen ik tien jaar oud was. Ik word Suzy Eddie Izzard”, vertelde de 61-jarige Izzard in de podcast Political Party. Later deelde de comedian op Twitter dat de naam is gekozen zodat mensen zelf kunnen kiezen hoe ze haar noemen. ,,Ze kunnen zo geen fouten maken.”

Izzard vertelde in 2020 genderfluïde te zijn en zich dus soms man en soms vrouw te voelen. In een interview met de nieuwswebsite HuffPost vertelde de Britse een jaar later nu voor vrouwelijke voornaamwoorden te kiezen omdat ze al ‘meer dan vijftig jaar in jongensmodus’ had geleefd. Izzard is ook bekend als acteur en speelde onder meer in Ocean's Twelve en Valkyrie.

Luister hieronder ook naar de AD Media Podcast of abonneer je via Spotify of iTunes. Vind alle onze podcasts op ad.nl/podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: