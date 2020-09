Comeback Veronica Inside scoort 769.000 kijkers: ‘We gaan verder met... Akwasi!’

,,Ik heb er zin in!", stelde Johan Derksen bij het openingspraatje. ,,Een thema-avond met Dries Boussatta?” Met die openingszin refereerde hij terug aan de racismespecial een kleine drie maanden geleden, die bijna het einde van het programma inleidde. Ruim 1,7 miljoen kijkers zagen toen hoe Wilfred Genee zijn collega confronteerde met zijn ‘foute grap’ over Akwasi. Aan tafel zaten toen oud-voetballer Dries Boussatta en advocate Natacha Harlequin.



Derksen herhaalde daarom gisteravond nog maar eens waarom hij die uitzending niet vond kunnen. In een minutenlange monoloog legde hij Genee het vuur aan de schenen. ,,Wat me stoorde was dat jij de tegenpartij ging pleasen. Dat voelde als verraad. Ik vond dat jij het format verkrachtte. Daarna heb ik er alles aan gedaan om weg te komen.”

Kwinkslag

Uiteindelijk besloten Derksen en Genee dat ze er later nog eens met elkaar over zouden praten, want op de tv gingen ze er niet uitkomen. Door naar het volgende onderwerp dus. En daar had Genee een kwinkslag in petto. ,,Dan gaan we verder waar we gebleven waren, Akwasi!” Om dan wijzend naar Derksen te zeggen: ,,Dat was een geintje.”

Desalniettemin gaf ‘De Snor’ toch zijn kritische mening over de rel die rond de rapper ontstond, die eerder voor zoveel commotie zorgde rond het programma. Hij noemde Akwasi ‘schijnheilig’, omdat hij afstand heeft gedaan van zijn uitspraken rond zwarte piet. ,,Blijf er dan voor staan, dat doe ik in ieder geval.”



Tv-columniste Angela de Jong was na afloop van de uitzending kritisch. ,,Ik denk dat een aantal fans blij zijn dat ze er gewoon weer zitten en dat ze kunnen lachen op hun vrijdag- en maandagavond. Maar mij hebben ze nog niet kunnen overtuigen. Ik vond de zenuwen in het begin wel authentiek. Maar er is iets opgeblazen in het programma. Dat zegt Johan ook. Er werd daar op basis van gelijkwaardigheid meningen verkondigd. Wilfred probeerde er dan nog eens een extra scherpe mening uit te halen. Dat is in die racismespecial recht in zijn gezicht teruggekomen, omdat hij hen daar op pakte. Maar hoe gaat dan nu verder? Ze pakken nu nog steeds de Louis van Gaals en de Jeroen van der Booms aan. Maar denk ik: de grootste hypocrieten zijn jullie.”



Met 769.000 kijkers is Veronica Inside meteen weer veruit het best bekeken programma op Veronica. Het voetbalpraatprogramma belandde op de negende plek in de kijkcijferlijst van Stichting KijkOnderzoek.

Johan Derksen.