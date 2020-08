Comeback Johan Derksen trekt half miljoen kijkers: ‘Slechts één fout gemaakt’

Selena Gomez maakt tv-comeback in comedyse­rie

7 augustus Selena Gomez krijgt voor het eerst in jaren weer een vaste rol in een televisieserie. De actrice en zangeres gaat spelen in Only Murders in the Building, melden Amerikaanse media. Steve Martin en Martin Short vertolken de andere twee hoofdrollen in de nieuwe comedyserie van streamingdienst Hulu.