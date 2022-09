Collega’s aangedaan door gitzwarte details uit eerdere relatie Sarita Lorena: ‘Jij bent zo sterk’

beste zangersZangeres Sarita Lorena (25) heeft gisteravond voor het oog van 1,1 miljoen kijkers voor een brok in de keel gezorgd bij haar collega’s toen ze in Beste zangers vertelde over de gitzwarte momenten die ze heeft meegemaakt in een vroegere ‘giftige’ relatie. Ze was pas 17 jaar toen ze ontdekte dat haar toenmalige vriend ernstig verslaafd was en ze ruzies kregen die volledig uit de hand liepen. ,,Jij bent echt heel sterk.’’

De bijzonder openhartige Sarita vertelde het verhaal omdat collega Ferdi Bolland voor haar het lied zou zingen dat haar door de zware periode heen hielp, The climb van Miley Cyrus. ,,Ik leerde die jongen kennen rond mijn zeventiende’’, begon ze in de NPO 1-show. ,,Ik had daarvoor niet genoeg ervaring gehad met relaties, ik wist niet echt wat liefde inhield.’’

De jongen bleek met zichzelf in de knoop te zitten en onzeker te zijn, waardoor de twee vaak ruzie kregen. ,,Uiteindelijk kwam ik erachter dat hij zwaar verslaafd was aan harddrugs. Ik was anti-alles, zelfs anti-alcohol, omdat ik natuurlijk heel jong was. Ik heb geprobeerd hem clean te houden. Dat is niet altijd gelukt, waardoor onze ruzies oversloegen in gevechten. Dus we hebben heel vaak gevochten.’’

Quote Ik dacht: ik moet voor mezelf kiezen, want als ik dat niet doe, dan verlies ik mezelf Sarita Lorena

Haar collega’s luisteren aangedaan toe, terwijl Sarita zelf brak. ,,Uiteindelijk was er een moment dat ik er helemaal klaar mee was, dat ik dacht: ik moet voor mezelf kiezen, want als ik dat niet doe, dan verlies ik mezelf. Het was zo toxic dat hij ooit een keer zelfmoord voor mijn ogen wilde plegen. Toen dacht ik nee, dit is een streep, ik kan dit niet zo.’’

Sarah de Sousa Gonçalves, zoals de Braziliaanse echt heet, hakte de knoop door. ,,Toen had ik het uitgemaakt en daarna had hij een overdosis genomen’’, vertelde ze. ,,Godverdomme’’, kon Claudia de Breij alleen maar uitbrengen. ,,Jezus’’, zei Jaap Reesema. ,,Hij heeft het wel overleefd gelukkig. En nu... hij leeft zijn leven en ik leef het mijne.’’

Volledig scherm Claudia de Breij en Nielson luisterden aangedaan naar Sarita. © NPO

Inmiddels is ze enkele jaren verder en vertelt ze er krachtig over. ,,Jij bent echt heel sterk hè’’, zei presentator Jan Smit. ,,Ik ga zingen, als ik het nog kan’’, zei Bolland, die vervolgens een Nederlandstalige versie van de hit bracht en indruk maakte op Sarita.

,,De tekst was heel mooi, heel beschrijvend, heel herkenbaar’’, zei ze. ,,Ik kreeg ook echt een brok in mijn keel, maar ik dacht nee, genoeg gehuild.’’ Eén ding was duidelijk, concludeerde Jan. ,,Iedereen heeft een zwak voor je, iedereen op de bank, we willen zo graag dat het goed met je gaat.’’



Bekijk het optreden van Ferdi, lees daaronder verder:

Drama na opnames

Vandaag de dag heeft Sarita de muziek harder in haar leven nodig dan ooit. De opnames voor Beste zangers vonden plaats in maart, enkele weken geleden trof de zangeres een nieuw drama. Haar vriend, producer Siki Martina (31), werd doodgeschoten in Rotterdam.

,,Ik heb goeie dagen en ik heb slechte dagen’’, vertelde ze gisterochtend over het rouwproces in Koffietijd. ,,Ik moet zeggen: dit is de moeilijkste periode uit mijn leven. Rouwen is een proces, het gaat op en af. Ik ben blij en dankbaar dat ik nog steeds mijn werk en passie kan uitoefenen en kan focussen op positievere dingen dan wat er is gebeurd.’’

