Collega's willen niet meer samenwerken met James Franco

Franco zou via sociale media berichten hebben gestuurd naar minderjarige meisjes, wat uitkwam nadat een van de meisjes dat publiekelijk deelde. Actrice Ally Sheedy, die bekend werd in de jaren ‘80, liet in 2014 weten dat hij, samen met Christian Slater, de reden was om uit de entertainmentindustrie te stappen. Toen Franco in 2014 een Golden Globe won, twitterde Sheedy: ‘Och, daar zitten ze dan aan een tafel, met een ‘Times Up’ speldje op hun jasje. De ironie is ver te zoeken. Vraag mij maar niet waarom ik uit dit vak ben gestapt.’

Na Sheedy’s tweet brachten meerdere actrices en modellen hun ervaringen met Franco naar buiten. ‘Ach James Franco, wat lief dat je een Times Up speldje hebt opgespeld. Weet je nog hoe je me een paar weken geleden vroeg of ik naaktscènes wilde doen in twee van jouw films en dat 80 euro per dag daarvoor een prima prijsje was?,’ aldus Sarah Tither-Kaplan. Actrice Violet Paley reageerde: ‘Mooi speldje, James. Herinner je het moment nog dat je mijn hoofd richting jouw penis duwde in de auto en de keer dat je mijn 17-jarige vriendin vroeg om naar je hotel te komen, nadat je al eens was gesnapt met een minderjarige?’