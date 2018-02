Collega’s lovend over Margriet van der Linden

Presentator/interviewer Frénk van der Linden vindt haar ‘kordaat op een plezierige manier’. ,,Margriet is van de afdeling don’t beat around the bushes, dus lekker to the point. Ik hou wel van die rechtstreekse benadering. Tegelijk heeft ze ook iets prettigs lichts. Ze is niet ontzettend zorgelijk. Je hebt van die interviewers die bij zware onderwerpen meteen een donkere blik tonen. Margriet is van de draaglijke zwaarheid van het bestaan. Dat is wat je nodig hebt je nodig hebt in zo’n programma. Dan moet in drie kwartier vijf, zes onderwerpen doorheen stampen. Snel schakelen dus en dat kan zij van nature”, aldus Van der Linden die haar een tijdje meemaakte op een bijeenkomst van de school van journalistiek in Ede. ,,Met allemaal oud-medeleerlingen. Daar zag je dat zij van dat slag is dat het gemakkelijkst losjes kan werken.”



Van der Linden is al toegezegd dat ze ‘de tijd krijgt’. Haar grootste uitdaging? ,,Ongeveer de helft scoren van wat Matthijs van Nieuwkerk doet”, zegt Van der Veer. Frénk van der Linden: ,,Het zal een hels moeilijke taak zijn om dag in dag uit overeind te blijven op die journalistieke evenwichtsbalk tussen inhoud en amusement.” Laat zij zichzelf blijven, benadrukt Bosman. ,,Zorg dat zij haar eigen programma kan maken. Ze is heel eigen, nieuwsgierig en kan verrassen. Ja, ik heb er wel zin in.”