Collega-artiesten blij met terugkeer Acda en de Munnik: ‘Toen zij stopten, stopte een stukje jeugd’

Zanger Roel van Velzen reageerde verheugd op het nieuws dat zijn collega's Thomas Acda en Paul de Munnik een comeback maken na acht jaar afwezigheid. In 2015 stopte Nederlands populairste muziekduo, dat ruim 25 jaar optrad en vele hits scoorde als Niet of nooit geweest, Als het vuur gedoofd is en Het regent zonnestralen. ,,Een beetje als collega, in grote mate als vriend, maar vooral als trouwe fan is de aanstaande reünie van deze twee helden wel echt heel erg fijn nieuws!” schreef Van Velzen op zijn instagram.

‘Welkom in uitstervend duo-land’

Ook het zangduo Suzan & Freek is blij met de terugkeer van Acda en De Munnik, vooral nu Nick & Simon ermee stoppen. ,,Zeer attent dat jullie het evenwicht in (uitstervend) duo-land behouden nu Nick en Simon er mee stoppen,” schrijven Suzan Stortelder en Freek Rikkerink. ,,Laat ons niet in ons eentje (of tweetje). Welkom terug Acda en De Munnik.”

Simon Keizer van het duo Nick & Simon sluit zich bij de lofzang aan. De Volendamse zanger schreef dat hij zich altijd goed kon herkennen in de muziek van de artiesten. ,,Zonder dat ze het zelf wisten schreven en zongen Thomas Acda en Paul de Munnik al hun liedjes voor en over mij. Toen zij stopten, stopte een stukje jeugd van mij met bestaan. Des te groter is de vreugde dat zij weer samen een avontuur aangaan!” aldus Keizer. Ook zanger Nielson noemt de comeback ‘heel erg leuk’.

‘Breuk niet zo handig aangepakt’

In een interview met deze site vertelden Thomas Acda en Paul de Munnik dat ze elkaar vroeger voortdurend spraken (‘meer dan onze eigen gezinnen’), maar na de breuk hadden ze vijf jaar lang amper contact. Dat ze nu toch weer de draad oppakken, heeft te maken met het initiatief van De Munnik. Hij ging in april 2020 (buiten op een bankje op anderhalve meter afstand) weer in gesprek met Acda, die eigenlijk nooit had willen stoppen. ,,Voor mij was het belangrijk dat Paul dat gesprek begon met te zeggen dat hij het allemaal niet zo handig had aangepakt,” zegt Acda. ,,Daarmee was het voor mij de kou er al meteen uit. Zaten we daar als twee oude mannetjes, met een thermoskan koffie en een paar gevulde koeken.”

Acda en de Munnik lanceerden donderdag een nieuwe single, genaamd Morgen Wordt Fantastisch, en kondigden een reünieconcert aan op 28 oktober in de Ziggo Dome.

