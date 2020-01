Colin Farrell wordt inderdaad Penguin in nieuwe Batman

Met de bevestiging van Farrell begint de cast van de superheldenfilm, waarin Robert Pattinson de titelrol speelt, steeds meer vorm te krijgen. Eerder werd al bekend dat Zoë Kravitz is gecast als Catwoman en dat Paul Dano de schurk The Riddler speelt. Andy Serkis zou in onderhandeling zijn voor de rol van butler Albert. Ook Peter Sarsgaard is in The Batman te zien, maar het is nog niet duidelijk welke rol hij gaat spelen.



De film wordt volgend jaar juni in de bioscopen verwacht. Deze versie volgt een jongere Batman. De 33-jarige Pattinson is de jongste acteur ooit die de heldenrol vertolkt.