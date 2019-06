Colin Farrell had 56 takes nodig voor één zin in hitfilm

Iets meer kijkers voor All Together Now, It Takes 2 levert in

1 juni Zangshow All Together Now heeft gisteravond 896.000 kijkers weten te trekken. Dat is iets meer dan de 866.000 mensen die vorige week voor het RTL 4-programma thuisbleven, zo blijkt uit cijfers van Stichting Kijkonderzoek. Met de kleine 900.000 kijkers behaalde het programma een tweede plek in de lijst met best bekeken programma's van de vrijdagavond.