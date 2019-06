‘Coldplay-zanger Chris Martin en Dua Lipa zoenend gespot’

Bezoeker festival Rock Werchter overreden door auto

29 juni Een bezoeker van Rock Werchter is in de nacht van vrijdag op zaterdag overreden door een auto op een van de parkeerplaatsen in de buurt van het festival. De 42-jarige Belg is hierbij levensgevaarlijk gewond geraakt en ligt in het UZ Leuven. Zijn toestand is stabiel, meldt een woordvoerster van het parket in Leuven.