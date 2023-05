CNN: Rechten Queen binnenkort verkocht voor 1 miljard dollar

Het opkopen van muziekrechten is de afgelopen jaren populair en lucratief geworden door inkomsten die de nummers genereren via streamingdiensten en sociale media. De rechten op het werk van Bruce Springsteen werden in 2021 verkocht voor 500 miljoen dollar. Voor zover bekend is dat het hoogste bedrag dat tot nu toe is neergeteld voor de catalogus van één artiest.