'Cliniclown' Pleun Bierbooms onder indruk van collega-grappenmakers

Pleun ging langs bij de 13-jarige Iris die aan leukemie lijdt. Iris houdt van de muziek van de zangeres die vorig jaar The Voice of Holland won en was dan ook blij verrast om haar te zien. Pleun: ,,Ik vond het zo bijzonder dat ze fan is en naar mijn muziek luistert, ik zei meteen: ja natuurlijk wil ik dat doen!" Hoewel Pleun het heel heftig vond, heeft ze niet gefocust op het ziek zijn, vertelt ze. ,,Kinderen willen vaak niet gezien worden als iemand die alleen maar ziek is en zo heb ik haar ook niet behandeld. Ik dacht: je ben zo'n leuke lieve meid, we gaan er een leuke dag van te maken."

Iris was volgens Pleun ‘heel blij en happy’ met haar bezoek. Hoe het voor Pleun voelde om haar fan zo blij te zien? ,,Heel erg dankbaar. Ik kan het me niet voorstellen hoe het is om kanker te hebben en vooral niet op die leeftijd, dat moet vooral wel heel pittig zijn.” Pleun vertelt ook dat ze overdonderd was. ,,Ik was soms flabbergasted. Hoe kan je hier zo zitten, zo nuchter, zo chill, dacht ik dan. Ik vroeg haar: wat doe je als je er even doorheen zit? Toen zei ze: dat gaat wel weer over. Dat vond ik zó indrukwekkend. Het is een sterke meid."