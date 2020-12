Cliff Richard (80) kan sinds kort zelf zijn toilet schoonmaken en een ei bakken

En daar bleef het niet bij, vertelde hij vandaag in het praatprogramma Lorraine. ,,Ik heb geleerd toiletten schoon te maken. Ik weet nu hoe de wasmachine en de vaatwasser werken. Ik kan zelfs goed roerei maken op het fornuis. Als mijn carrière morgen stopt, kan ik altijd nog hulp in de huishouding worden.’’



De zanger staat in Engeland bekend om zijn kalenders, die vanwege de soms kitscherige foto’s uitgroeiden tot een cultfenomeen. Hoewel hij niet schroomde om op latere leeftijd nog zonder shirt te poseren, is die tijd nu wel geweest. ,,Ik heb erover gesproken om er misschien nog eentje te maken [voor kerst]’’, zei hij. ,,Op locatie, waar ik dan echt de tijd voor neem. Maar ik trek mijn shirt niet meer uit, daar is het te laat voor.’’

Volledig scherm Cliff Richard in 2005. © EPA

Misbruikbeschuldiging

De artiest kan inmiddels leven met de ellende die hem in 2014 overkwam. Toen beweerde een anonieme man in 1985 te zijn misbruikt door de zanger, toen de man zelf nog een kind was.



Op zoek naar bewijs deed de politie een inval in het huis van Richard in Sunningdale, die de Britse publieke omroep live uitzond op televisie. Er bleek onvoldoende bewijs, Cliff werd niet vervolgd en de BBC moest een schadevergoeding betalen vanwege het schenden van de privacy.

Volledig scherm Cliff Richard. © EPA

De zanger komt er nooit meer overheen. ,,Het blijft me altijd bij, maar ik ben er als het ware wel voorbíj’’, zei Richard vandaag. Het is mede te danken aan zijn geloof. ,,Ik werd in die tijd om de een of andere reden elke nacht om 03.15 uur wakker. Dan lag ik daar en dacht ik aan hoe raar alles was. Ineens besefte ik: deze tijd kan ik gebruiken. Toen ben ik gaan bidden voor alle mensen die ik ken, vrienden, familie. Tijd besteden om aan andere mensen te denken. Dat was goed voor mij.’’

