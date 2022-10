Claudia de Breij met Amalia kanshebber NS Publieksprijs

De Breij gaat de komende maand de concurrentie aan met vijf vrouwen en één man: Susan Smit (genomineerd voor De heks van Limbricht ), Eshter Verhoef ( De nachtdienst ), Suzanne Vermeer ( Dwaalspoor ), Annejet van der Zijl ( Fortuna’s kinderen ) en Michael Pilarczyk ( Master your mindset ). Op Smit en Pilarczyk na werden alle auteurs al eens eerder genomineerd voor de prijs. Verhoef won ‘m in 2011, met haar boek Déjà vu .

De komende weken kan het publiek stemmen via www.nspublieksprijs.nl . Op woensdag 16 november sluiten de stembussen en wordt in het televisieprogramma Eenvandaag bekend gemaakt wie de geldprijs van 7500 euro en het sculptuur van kunstenaar Jeroen Henneman wint. Het winnende werk mag bovendien de eretitel Boek van het Jaar 2022 dragen.

