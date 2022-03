Claudia de Breij doet Oudejaarsconference van 2022

De Breij stond in 2016 op de planken van het Oude Luxor in Rotterdam. Na collega’s als Youp van ‘t Hek, Theo Maassen en Herman Finkers was ze toen de eerste vrouwelijke cabaretier die de jaarafsluiting op NPO 1 voor haar rekening nam. Naar haar eerste show keken 2,1 miljoen mensen. Voor haar conference uit 2019 zaten 1,8 miljoen kijkers klaar.



Ze houdt hetzelfde ritme aan als Van 't Hek, die in 2020 zijn tiende en laatste jaarafsluiter deed, door om de drie jaar de prestigieuze voorstelling te doen. Afgelopen jaar mocht Peter Pannekoek voor het eerst op humoristische wijze het jaar uitluiden. Zijn oudejaars was goed voor 2 miljoen kijkers.



Door het hele land heen zal De Breij haar show opvoeren. In september begint ze met enkele voorleesvoorstellingen en try-outs. De Oudejaarsconference zal ze live doen vanuit de Stadsschouwburg in Groningen.